Anche a Spoltore riprendono disinfestazione e derattizzazione, le date dei primi interventi in programma

Anche a Spoltore viene avviato il nuovo servizio contro topi e zanzare con interventi di disinfestazione e derattizzazione.

Per questo mese il programma prevede il primo intervento nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 maggio a partire dalle ore 23:30.

A occuparsene sarà la Rieco, la società che ha preso in appalto l'igiene urbana nel comune spolotorese a fine 2018.

Le aree trattate dai mezzi seguiranno le vie tracciate lo scorso anno assieme al personale della polizia locale. La cittadinanza sarà avvisata anche attraverso degli avvisi. I due trattamenti interesseranno tutto il territorio comunale (capoluogo, Caprara, Villa Raspa, Santa Teresa, Villa Santa Maria). Nella stagione 2020-2021 la vera novità è la creazione di un calendario più serrato, con trattamenti più frequenti e specifici che andranno a interessare tutto l'anno solare, come spiega il sindaco Luciano Di Lorito: "Il Comune di Spoltore sperimenta per contrastare il diffondersi della zanzare durante la stagione estiva: gli interventi di disinfestazione, infatti, sono stati programmati durante un periodo di tempo più lungo e in ogni caso prima dell'inizio del grande caldo. Per questo si inizia già da maggio".

A differenza della programmazione 2019, il calendario 2020 è stato integrato con una doppia disinfestazione mensile, e con la derattizzazione mensile. "Raccogliamo sia i rilievi che si hanno fornito i tecnici del settore, sia le segnalazioni di alcuni cittadini che si sono lamentati, in particolare della scarsa efficacia delle disinfestazioni adulticide a luglio o agosto".

Si punta infatti a intervenire quando i fastidiosi insetti sono nello stato larvale, di modo tale da calibrare meglio la necessità d'intervento nella fase successiva. Interventi diluiti nel tempo, poi, permetteranno di valutare meglio l'efficacia degli stessi e quindi eventuali correzioni della procedura durante l'anno.