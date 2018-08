Potenziata la disinfestazione per le zanzare, ecco fino a quando

Sarà nuovamente potenziato il servizio di disinfestazione adulticida e larvicida sulla città e ampliato ad aree verdi e luoghi di aggregazione a titolo preventivo. Una profilassi che il Comune ha richiesto ad Attiva sia per le condizioni climatiche che agevolano il proliferare delle zanzare sul territorio, sia come azione di prevenzione dal virus West Nile.

Si tratta di un flavivirus (RNA), trasmesso come vettore dalle zanzare comuni, di tipo “culex”: nell’80% dei casi si presenta asintomatico, mentre nel 20% provoca febbre o, in piccolissima percentuale e su soggetti anziani e immunodepressi, può causare encefaliti come quelle riscontrate ad oggi.

Attiva ha confermato il prolungamento delle disinfestazioni potenziate, settimanali, larvicida ed adulticida nelle zone a più elevato livello di infestazione (oltre 130 vie) fino al 30 settembre e, a partire dal lunedì 26 agosto e fino al 30 settembre, assicurerà un ulteriore potenziamento dei trattamenti nelle zone della città dove si concentrano maggiormente le persone, i bambini e i soggetti anziani (aree circostanti scuole, ospedale, distretti sanitari ASL, quartieri popolari, aree interne dei parchi maggiormente) e dove si concentrano corsi d’acqua (ad esempio zone abitate in prossimità dei fossi Vallelunga e Mazzocco).

L’assessore all’Igiene Urbana, Paola Marchegiani, dichiara: