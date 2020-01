La denuncia del Cipas: "Discarica a cielo aperto fra viale Marconi e via Elettra" - FOTO

Una discarica abusiva di rifiuti a Porta Nuova, fra viale Marconi e via Elettra a pochi passi dall'università e dallo stadio. La denuncia arriva dal presidente dell'associazione Consumatori “Contribuenti Abruzzo” Fioriti, che evidenzia come ormai costantemente alcuni soggetti si rechino vicino ai cassonetti di quell'area lasciando rifiuti ingombranti anche inquinanti:

"Da qualche tempo, nei pressi dei cassonetti lato viale Marconi e lato via Elettra, all’altezza dell’incrocio, nella zona nevralgica dell’università e dello stadio, si alternano soggetti diversi nell'abbandonare materiale più variegato, tipo lavatrici, pezzi di carrozzeria di camion, resti e parti di mobilio, creando una vera e propria discarica a cielo aperto, anche durante il mercato del lunedì"

Fioriti chiede l'intervento del Comune, utilizzando le telecamere della zona per stanare i responsabili, che probabilmente si recano da altre zone della città dove è in vigore la differenziata porta a porta, e che non utilizzano il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti offerto da Attiva.