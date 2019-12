Tutto da rifare per la bonifica della discarica di Bussi, bando annullato

Il progetto per la bonifica della discarica di Bussi sul Tirino è stato annullato e va rifatto.

A dirlo è stato il sindaco Salvatore La Gatta nel corso delle audizioni di oggi, mercoledì 4 dicembre, della Commissione d'inchiesta della Regione Abruzzo presieduta da Giovanni Legnini.

Oltre a La Gatta è stato presente anche il direttore dell'Arta, Francesco Chiavaroli.

La Gatta, come riferisce l'agenzia Dire, ha messo sul tavolo la notizia che riporta tutto all'anno zero: la decisione del ministero dell'Ambiente di annullare la gara per i lavori di bonifica delle aree 2A e 2B del sito. Notizia che il sindaco ha riferito di aver saputo a margine della Conferenza dei Servizi convocata proprio dal ministero. A quanto pare, a determinare l'annullamento è stata l'inidoneità del progetto, approvato però a febbraio 2018. Se si escludono i lavori propedeutici alla bonifica dell'area denominata Tremonti, dunque, sembra proprio che sia tutto da rifare.

Progetti, a oggi, non ce ne sono e i 50 milioni di euro a disposizione restano al palo insieme al mezzo milione stanziato nel Masterplan dalla Regione. Molto c'è ancora da fare, soprattutto in merito alle "iniziative da assumere" per tutelare in primis proprio i cittadini, commenta il presidente Legnini: «La Commissione», conclude, «vuole accertare ciò che difetta, ciò che non è stato fatto, ciò che c'è da fare e chi lo deve fare. Al momento c'è molta confusione».