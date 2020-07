Disagi per persone disabili e mamme con passeggini nella stazione centrale, la denuncia di Contribuenti Abruzzo

Disagi per disabili e mamme con passeggini nella stazione centrale di Pescara.

A segnalare il problema è Donato Fioriti, presidente dell'associazione di consumatori Contribuenti Abruzzo (Cruc).

«Il binario 1 della stazione di Pescara Centrale presenta dei lavori in corso», scrive Fioriti, «nulla quaestio, disagi che per i normodotati possono rappresentare delle difficoltà e dei fastidi, ma sormontatili. Non altrettanto accade per portatori di handicap e mamme con passeggino tal seguito».

«Nella prima foto» spiega Fioriti, «scattata da un nostro collaboratore, si nota il dislivello da superare se devi prendere un treno dopo essere sceso da un altro convoglio che ti ha lasciato al binario 1, ma nel punto sbagliato e non nella parte su cui hanno già lavorato e da dove puoi scendere ai sottopassi. Nella seconda foto si vede uno dei vecchi sottopassi, sbarrato alla fine della scalinata. A piedi si può anche fare. Con i bagagli è più difficile. Con la carrozzina o il passeggino impossibile. La stazione di Pescara non può non essere a misura di bambino, di mamma e dei soggetti più deboli come i portatori di handicap, anche in costanza di lavori, ordinari o straordinari, che siano. È uno de biglietti da visita di Pescara!».

