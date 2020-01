La Cgil Abruzzo Molise tuona sull'A14: "Situazione inaccettabile, Aspi rispetti subito le prescrizioni". Ecco cosa si legge in una nota diffusa oggi dal sindacato:

"Autostrade per l'Italia faccia in fretta tutto ciò che viene chiesto alla società, a partire dall'implementazione del piano di gestione temporale delle emergenze e da tutti gli adempimenti richiesti dal gip del tribunale di Avellino, allo scopo di arrivare ad una rapida riapertura ai mezzi pesanti del viadotto Cerrano lungo la A14. È inaccettabile che una società che gestisce un'infrastruttura stradale vitale possa permettersi di mettere in ginocchio interi territori ed economie locali assumendo comportamenti irresponsabili".