Disabilità, partito il progetto di sensibilizzazione al Liceo Misticoni di Pescara

E' iniziato questa mattina il progetto per la sensibilizzazione alla disabilità degli studenti del Liceo Misticoni di Pescara. L'iniziativa è promosa dall'associazione "Carrozzine Determinate" e dalla Dirigente scolastica Cocco con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi ai problemi che vivono quotidianamente i disabili a causa delle barriere architettoniche.

L'incontro sarà seguito il 15 novembre con una passeggiata empatica sulla strada parco e prove pratice sulle disabilità sensoriali. L'iniziativa nasce a seguito della protesta di Federico, un allievo del Liceo che aveva deciso di rimanere a casa per protesta quando l'ascensore della scuola si era rotto.

Claudio Ferrante, presidente dell'associazione:

"Interessati e partecipi i ragazzi sono stati protagonisti attivi della mattinata attraverso le loro riflessioni che hanno segnato una crescita evidente di maturità e consapevolezza dei problemi legati alla disabilita se confrontate con le riflessioni fatte prima dello svolgersi del progetto.

Abbattere le barriere architettoniche e culturali, crescere come cittadini consapevoli che la diversità è una ricchezza, che la disabilità è una condizione dettata da un ambiente sfavorevole, che è possibile sentirsi parte di un tutto abbattendo il pregiudizio sulla disabilità, anche attraverso la testimonianza della dottoressa Beatrice Palluzzi, Psicologa, che ha raccontato ai ragazzi cosa voglia dire essere vittima del pregiudizio in quanto persona con disabilità anche in ambito scolastico e universitario"