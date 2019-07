Disabili, la Regione sblocca i fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Sbloccati dalla Regione i fondi, pari a 1.8 milioni di euro, destinati al rimborso delle spese per i disabili necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche. Lo ha fatto sapere il presidente dell'associazione Carrozzine Determinate Ferrante, ricordando come 10 giorni fa ci sia stata la protesta dei disabili davanti alla sede della Regione per chiedere che i fondi già stanziati venissero finalmente erogati alle famiglie ed ai disabili che hanno eseguito i lavori.

Ferrante ricorda che da 11 anni si attendevano questi rimborsi, considerando che molte famiglie si sono indeitate per eseguire gli interventi necessari per viviere in modo dignitoso la quotidianità delle persone in carrozzina.