Il nuovo direttore generale della Asl di Pescara Ciamponi si presenta: "Una sfida importante"

Si prenderà del tempo per fare una "diagnosi" al sistema organizzativo della Asl di Pescara, per capirne le peculiarità e le problematiche, per poi stabilire un piano d'azione e strategico in base agli obiettivi assegnati. Così il neo direttore generale della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi si è presentato durante l'incontro che si è tenuto in mattinata alla Regione, dove il presidente Marsilio assieme all'assessore Verì ha ufficialmente presentato i due dg delle Asl di Pescara e Teramo.

Ciamponi sarà ufficialmente alla guida dal 20 luglio, ed ha aggiunto:

E' una sfida importante. Per prima cosa voglio conoscere tutte le problematiche della Asl, l'organizzazione aziendale e avere buoni rapporti con tutte le istituzioni e un rapporto sereno con il personale e con le organizzazioni sindacali.

Attualmente è il direttore amministrativo della Asl di Bergamo Ovest. Marsilio ha ricordato che quella di Ciamponi è la storia di un abruzzese di ritorno, che si è distinto per le sue qualità professionali nelle regioni del nord che sono e restano l'eccellenza sanitaria nazionale.

Ho chiamato anche il presidente della Regione Lombardia Fontana al quale ho chiesto informazioni sul profilo professionale di Ciamponi, e lo ringrazio, per avermi dato la possibilità di averlo nella nostra azienda sanitaria

L'assessore Verì, soddisfatta delle nomine, ha fatto sapere che a breve saranno presentati al ministero gli obiettivi della sanità in Abruzzo grazie ai quattro direttori.