Il direttore del conservatorio di Pescara Alfonso Patriarca diventa cavaliere della Repubblica

Il maestro Alfonso Patriarca, montesilvanese doc, ha ricevuto dal vice prefetto vicario Torlontano, la nomina di cavaliere per l'ordine al merito della Repubblica Italiana, come stabilito dal decreto del presidente della Repubblica del 27 dicembre 2019. Alla cerimonia, svoltasi in forma strettamente riservata per le restrizioni dovute all'emergenza Covid, ha partecipato il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.