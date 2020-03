Agenzia di animazione fa dirette per i bambini con laboratori, balli e tutorial

Agenzia di animazione pescarese fa dirette per i bambini con laboratori, balli e tutorial. La Moloco, infatti, ha deciso di promuovere questa interessante iniziativa senza scopo di lucro, denominata "Home sweet home".

A giorni alterni, a partire da oggi (17 marzo), gli animatori si collegheranno in diretta sui social dell'agenzia per fare compagnia ai bimbi. L’orario è fisso ed è sempre alle 16. La pagina si chiama @molocoanimazione. Ogni diretta avrà un contenuto diverso:

Oggi su Facebook verrà tramessa una diretta in cui Emanuele terrà un laboratorio creativo con materiali che si trovano facilmente in casa. Giovedì 19 marzo, invece, Loredana farà ballare i bambini con le loro più amate canzoncine, mentre sabato 21 ci sarà un altro gioco quiz.

Spiega il titolare Francesco Lamanuzzi:

"Abbiamo sempre accettato di collaborare per il sociale: a Natale 2019 abbiamo portato i nostri supereroi nel reparto oncologico pediatrico dell’ospedale civile di Pescara, mentre nel giorno dell’Epifania abbiamo accompagnato la Croce Rossa e la polizia di stato per portare caramelle nei reparti pediatrici sempre dell’ospedale di Pescara. In questo momento storico così debole ci siamo messi a disposizione di qualunque ente sociale per poter aiutare i pescaresi, e non solo, a vivere meglio, con un sorriso in più".