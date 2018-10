Toto Costruzioni: «Abbiamo garantito il pagamento degli stipendi ai dipendenti»

«La Toto Costruzioni Generali ha garantito il pagamento degli stipendi delle maestranze dei cantieri per la messa in sicurezza urgente di A24 e A25, pur in una situazione di totale fermo delle attività conseguenti all’ultimazione dei lavori di anti-scalinamento».

Così si legge in una nota della società in riferimento ai circa 400 lavoratori impegnati, fino allo scorso mese di luglio, nelle attività di messa in sicurezza urgente delle autostrade abruzzesi.

«Contrariamente a quando ci si aspettava», continua la nota della società, «a tutt’oggi le attività non sono riprese a pieno regime, per via della mancanza di autorizzazioni da parte della burocrazia ministeriale. Così oggi sono solo cinque i cantieri nei quali sono riprese le lavorazioni. La società è vicina e si rende conto della situazione che vivono i propri dipendenti e le loro famiglie. Condivide con le loro preoccupazioni per quanto riguarda l’incertezza legata al futuro. E si auspica che si possa prima possibile riprendere le attività a pieno regime».