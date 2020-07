VIDEO | Locandine e libro tascabile dei diritti umani, ecco l'iniziativa di Tripla Difesa

L'organizzazione umanitaria internazionale Tripla Difesa Onlus, tramite la presidente Edda Giuberti, direttore esecutivo dell'agenzia intergovernativa di sicurezza legata alle Nazioni Unite, e con la collaborazione di Humany Right Internazional con il ministro volontario Luca Sampaolo, sta diffondendo in tutto il territorio nazionale, e in questi giorni su Pescara, locandine e libro tascabile dei diritti umani.

"Il nostro territorio sta rispondendo bene a tale iniziativa e sta esponendo la locandina che riporta gli articoli dei diritti umani riuscendo a interagire con i cittadini che spesso scoprono di non sapere pienamente di tale Carta - dicono dall'associazione - Questa iniziativa porta le persone a riflettere e alla consapevolezza che vi siano leggi internazionali, ma anche nazionali, su quali siano i nostri diritti, diritti acquisiti non tantissimi anni fa e oggi ancora in pericolo sia in Italia sia nel mondo".

La consegna è stata effettuata anche all'ex premier, oggi leader di Italia Viva, Matteo Renzi, "che ringraziamo per la collaborazione", conclude Tripla Difesa Onlus.