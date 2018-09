"Diamoci una scossa": anche a Pescara e Montesilvano la campagna informativa sulla prevenzione sismica

Sbarca anche in Abruzzo ed a Pescara la campagna “Diamoci una scossa” in occasione della 1^ Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica (30 Settembre) e del Mese della Prevenzione Sismica (Novembre 2018). Anche a Pescara e Montesilvano infatti saranno disponibili i gazebo informativi della Regione dove ottenere tutte le informazioni riguardanti l'adeguamento sismico degli immobili.

Dalle 10 alle 18, i gazebo saranno presenti a Montesilvano in Piazza Marconi (antistante la Chiesa di S. Antonio) e in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) a Pescara. Non solo informazione tecnica ma anche tutti i consigli per accedere ai bandi ed ai fondi a disposizione per avviare i lavori.

Il sottosegretario regionale Mazzocca:

“Inoltre potranno essere prenotate visite gratuite sui fabbricati per valutare lo stato delle strutture. Saranno 200 i professionisti (architetti e ingegneri esperti in rischio sismico) che, nel secondo step, durante il Mese della Prevenzione Sismica dal 22 ottobre al 30 novembre, saranno a disposizione dei cittadini gratuitamente, recandosi, su richiesta dei proprietari, presso le abitazioni per effettuare una visita tecnica gratuita al fine di fornire una prima informazione sullo stato di rischio dell'immobile e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo. "

Le visite potranno essere richieste fino al 20 novembre registrandosi nel portale www.giornataprevenzionesismica.it e compliando tutti i form. Subito dopo, entro 10 giorni un professionista vi contatterà per prendere un appuntamento.