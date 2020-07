Di Battista in Abruzzo per le vacanze ed ecografia a Pescara per moglie incinta [FOTO]

L'esponente nazionale del M5s è arrivato in Abruzzo per trascorrere qualche giorno di vacanza, incontrando Domenico Pettinari. La moglie Sahra in dolce attesa si è sottoposta ad un'ecografia al Santo Spirito