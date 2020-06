Verso la finale di Mister Italia, c'è anche un abruzzese sul podio dei "Like"

Verso la finale di Mister Italia, anche un abruzzese sul podio. Si tratta di Devid Guarnieri, di Alba Adriatica, che è risultato 3° classificato nella graduatoria "Mister Italia Like". Alto 182 centimetri, 25 anni, capelli neri e occhi marroni, segno zodiacale Leone, lavora come barista, vorrebbe diventare un calciatore e un modello professionista.

I titolati Mister Italia Web accederanno direttamente alle fasi nazionali in programma in Friuli Venezia Giulia con finale a Lignano Sabbiadoro, mentre i Mister Italia Like si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, che si terrà rigorosamente on line e darà diritto ai primi classificati di unirsi ai Mister Italia Web e accedere alle fasi nazionali.

A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Chi vuole iscriversi può farlo cliccando sul tasto "Iscriviti" presente in tutte le pagine Facebook del concorso oppure mandando un WhatsApp al 331/8418444. Qui di seguito la graduatoria:

Mister Italia Web 1° classificato Michael Graccione, 23 anni, Villaperuccio (Su)

Mister Italia Web 2° classificato Andrea Gorin, 24 anni, Veternigo (Ve)

Mister Italia Web 3° classificato German Dario Sanchez, 29 anni, Suelli (Ca)

Mister Italia Like 1° classificato Daniele Rosati, 19 anni, Casale di Mezzani (Pr)

Mister Italia Like 2° classificato Michele Ramoino, 22 anni, Gaggiano (Mi)

Mister Italia Like 3° classificato Devid Guarnieri, 25 anni, Alba Adriatica (Te)

A proposito di concorsi di bellezza ricordiamo anche la rassegna Mister Italia e Miss Grand Prix 2020, la cui finale si terrà invece allo stadio del mare di Pescara dal 29 luglio al 1° agosto.