Coronavirus, l'Aiav (agenti viaggio) assistita da avvocato di Pescara denuncia 5 giornali per procurato allarme

Una denuncia per procurato allarme in merito al Coronavirus nei confronti di 5 quotidiani nazionali.

È quella che ha presentato l'Aiav, l'associazione italiana agenti di viaggio, contro i giornali "Il Giornale", "Libero", "La Repubblica", "Il Giorno" e "Il Messaggero".

L'Aiav, che ha dato mandato all'avvocato Virgilio Golini, penalista del Foro di Pescara, di presentare denuncia per i reati connessi all'aver diffuso e procurato allarme sociale con titoli di prima pagina e articoli dai contenuti ben lontani dalla verità.

L'Aiav, che conta oltre 1.600 agenzie associate in tutta Italia e ben 12 delegazioni regionali. Aiav, si legge, «ritiene che buona parte delle nostre attuali difficoltà, e dell'immagine distorta che il mondo intero oggi ha dell'Italia, siano da attribuire alla stampa che, con un martellamento mediatico senza precedenti e sproporzionato rispetto alla reale situazione del coronavirus, ha certamente influenzato l'opinione pubblica».

«Abbiamo dato mandato al nostro legale di agire con denuncia-querela nei confronti di cinque testate giornalistiche ma potevano anche essere cinquanta. Queste testate sono colpevoli di procurato allarme sociale, di sproporzionalità tra ciò che hanno scritto e la realtà dei fatti. Con questi titoli in prima pagina e questi articoli dai contenuti ben lontani dalla verità, si è addirittura parlato di strage, si è condizionata l'opinone pubblica e gli effetti sono stati pesantissimi per il settore turistico ma anche per altri settori. C'è paura di uscire di casa».

Ad affermarlo all'Adnkronos è il presidente dell'Aiav, Fulvio Avataneo commentando la sua iniziativa.