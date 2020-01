Il primo chitarrista degli Iron Maiden a pranzo a Montesilvano [FOTO]

Il primo chitarrista degli Iron Maiden, Dennis Stratton, è stato a pranzo alla trattoria Bolsena di Montesilvano, dove ha gustato le specialità tipiche abruzzesi e assaggiato il "brandy locale", come l'ha chiamato lui stesso sul suo profilo Facebook.

Stratton ha soggiornato in zona (dormendo la prima notte in un hotel di Pescara e la seconda notte in un grande albergo di Montesilvano) in occasione dei due concerti da lui tenuti con i Maiden Division a Chieti scalo per celebrare il quarantennale di "Iron Maiden", storico debut album della band inglese a cui ebbe l'onore di partecipare come membro fondatore.

Dopo la doppia data teatina, il mini tour italiano del musicista prosegue questa sera alla Locanda Blues di Roma.