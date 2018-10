Porta Nuova, demolita la vecchia sede della Fater [FOTO-VIDEO]

Sono ormai in corso dal mese di agosto i lavori per la demolizione degli edifici della vecchia sede della Fater in via Italica nella zona di Porta Nuova a Pescara.

Ma da questa mattina, lunedì 8 ottobre, l'attenzione di residenti, automobilisti e passanti è stata richiamata perché è in corso l'abbattimento della struttura più grande e anche più recente.

Infatti un'enorme tronchese azionata da una gru sta letteralmente mangiando travi, colonne in cemento armato, tramezzi e finestre a specchio ovvero il palazzo di 6 piani un tempo sede amministrativa della Fater prima del trasferimento nella nuova sede firmata dall'architetto Fuksas.

L'area interessata dai lavori è quella compresa nel quadrilatero tra via Italica, via Misticoni, via Giustino De Cecco e viale Gabriele D'Annunzio.

Nell'area liberata dalle precedenti costruzioni dovrebbero essere realizzati due nuovi palazzi, nell'area compresa tra via Giustino De Cecco e via Misticoni, con anche la realizzazione di una nuova strada dalla quale ci si immetterà da via Italica.

Resterà invece in piedi la parte più storica ovvero quella posta sul lato di viale Italica.

