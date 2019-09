Aperto il cantiere per la demolizione dello scheletro di cemento sulla riviera [FOTO]

Come annunciato nei giorni scorsi è stato aperto questa mattina, lunedì 30 settembre, il cantiere per la demolizione dello scheletro di cemento sul lungomare nord di Pescara.

Mezzi e operai hanno avviato le procedure che porteranno a far scomparire, dopo 18 anni, la struttura mai completata.

Le prime operazioni messe in atto nella mattinata di oggi hanno riguardato l'abbattimento di due case a due piani che sono alle spalle dello scheletro di cemento alto 7 piani.

Tra domani e mercoledì invece sarà avviata la demolizione dell'edificio mai portato a termine partendo dalla parte posteriore mentre la settimana prossima, quando verrà anche inibito il traffico veicolare sulla corsia lato monte della riviera, verrà giù la parte anteriore dello scheletro di cemento.