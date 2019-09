Tutto pronto per la demolizione dello scheletro di cemento sulla riviera nord

Tutto pronto a Pescara per l'inizio dei lavori di demolizione dello scheletro di cemento sul lungomare nord.

Come annunciato nei giorni scorsi, l'apertura del cantiere per l'abbattimento della struttura, è prevista per domani, lunedì 30 settembre.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni è stata emessa un'ordinanza (valida fino al prossimo 30 ottobre) da parte del Comune per il divieto di sosta e di fermata nei pressi dell'edificio. La demolizione vera e propria dovrebbe durare circa10 giorni.

Soddisfatto il sindaco Carlo Masci che scrive così in un post pubblicato su Facebook: