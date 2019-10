L'ex Enaip di Pescara sarà demolita a novembre, l'annuncio del sindaco Masci

L'amministrazione comunale di Pescara ha approvato ufficialmente l'abbattimento dell'ex Enaip sul lungomare nord.

Dunque inizia ufficialmente il conto alla rovescia per l'abbattimento dei fabbricati fatiscenti dell'ex Enaip.

Con delibera di giunta è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei “lavori di demolizione del complesso ex Enaip in via della Riviera”.

L’atto innescherà le procedure che porteranno in tempi brevi all’abbattimento di un complesso divenuto nel tempo luogo di ritrovo per disperati e punto di riferimento per attività illecite. La procedura di gara che partirà in tempi brevissimi individuerà entro i successivi 30 giorni la ditta esecutrice dei lavori per poi arrivare alla definitiva messa in atto della demolizione.

Questo quanto spiega il sindaco Carlo Masci: