Stanziati oltre 11 milioni per l'abbattimento dei palazzi di via Lago di Borgiano

Stanziati oltre 11 milioni di euro per l'abbattimento dei palazzi di via Lago di Borgiano.

È quanto hanno fatto sapere il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e i consiglieri regionali Guerino Testa e Vincenzo D’Incecco, ufficializzando la comunicazione ricevuta questa sera dopo che è arrivato il Decreto firmato dai ministri Paola De Micheli e Roberto Gualtieri.

“Il provvedimento - spiegano - verrà ora inviato alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali per l’acquisizione del parere per dare il via all’iter burocratico amministrativo che ci porterà dritti alla demolizione dei tre edifici. Per l’Abruzzo e per Pescara rappresenta l’ennesimo impegno mantenuto in 11 mesi di governo della giunta Marsilio, che ringraziamo per l’impegno, e a due anni dall’evacuazione d’emergenza dei fabbricati il centrodestra si prepara a cancellare una situazione di oggettivo pericolo a tutela dell’incolumità della popolazione, restituendo anche ossigeno a un quartiere che da sempre ha una criticità sociale determinata anche da un’edilizia pubblica progettualmente sbagliata”.