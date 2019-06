Pranzi e cene a domicilio: Deliveroo arriva anche a Montesilvano e cerca nuovi rider

C'è anche Montesilvano fra le 14 città italiane dove, a partire dal mese di giugno, sarà possibile ordinare pranzi e cene a domicilio con Deliveroo, la piattaforma che era già sbarcata a Pescara qualche mese fa. Questa novità permetterà ai clienti di poter scegliere fra una vasta serie di ristoranti e pizzerie.

Per questo, Deliveroo è alla ricerca di nuovi rider per le consegne a domicilio, ed è possibile candidarsi direttamente dal sito ufficiale alla pagina www.deliveroo.it/apply. Il servizio sarà dunque disponibile sia per i residenti che per i turisti in arrivo nella stagione estiva lungo la costa pescarese.

Deliveroo è infine l'unica piattaforma che consegna a domicilio menù ed ordini per conto di Mc Donald's.