Deiezioni canine, nuova campagna di sensibilizzazione del Comune di Pescara

Una campagna di sensibilizzazione ed informazione riguardante le deiezioni canine e degli animali in genere lasciate in strada o nei parchi pubblici. Il Comune di Pescara ha preparato una serie di locandine e pieghevoli che saranno distribuiti soprattutto negli spazi verdi dove il problema è particolarmente presente e fastidioso.

L'assessore Marchegiani ha aggiunto che il materiale sarà distribuito anche nelle aree di sgambettamento, negli ambulatori veterinari, nei pet shop e nell'Urban Box di Piazza Salotto.

"L’obiettivo della campagna è persuadere chi non raccoglie le deiezioni a cambiare comportamento, scollare l’indifferenza di chi sporca uno spazio urbano che è di tutti e anche suo, di chi ignora le normative che puniscono comportamenti simili e in barba a quella civile convivenza che riconosce le libertà di tutti in nome di buon senso e rispetto reciproco.

Il dovere di pulire dove sporca il proprio cane è disciplinato anche dall'articolo 29 del Regolamento per la Tutela del Benessere degli Animali e per questo, a completamento del progetto, è prevista l’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Municipale, con un conseguente giro di vite per chi viola le regole."