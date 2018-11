Degrado a Pescara, approvata la mozione della Lega: "Stop a ghetti negli edifici abbandonati"

Un'ordinanza sindacale per imporre ai proprietari privati di edifici abbandonati, di mettere le strutture in sicurezza per impedire l'accesso a sbandati e spacciatori evitando così veri e propri ghetti. E' quanto prevede la mozione approvata dal consiglio comunale presentata dal consigliere D'Incecco della Lega.

L'obiettivo è porre fine a quelle zone diventate "terra di nessuno" dove si rifugiano prostitute, sbandati, spacciatori e tossicodipendenti e che costituiscono fonte di pericolo costante per le famiglie ed i residenti delle zone interessate, come ad esempio fra via Trigno, via Alpi e via Sangro, e lungo la Tiburtina.