Degrado in centro: blitz dei vigili ed Attiva, Masci: "Chi delinque e degrada deve andare via"

Operazione di sgombero, pulizia e bonifica questa mattina nei giardini di piazza Primo Maggio da parte della polizia municipale e degli operatori di Attiva. Il sindaco Masci infatti ha pubblicato alcune foto dopo le segnalazioni di ieri ed il sopralluogo della commissione sicurezza che mostravano condizioni di degrado con accampamenti e persone stese sull'erba.

Masci ha ricordato che ogni giorno i vigili urbani presidiano il territorio ed intervengono in situazioni di scarso decoro pubblico, annunciando tolleranza zero verso questi comportamenti:

Ogni giorno la Polizia municipale, in coordinamento con Ambiente Spa, interviene per rimuovere le situazioni di degrado presenti in città. Pescara non può essere preda di balordi di ogni genere, chi entra nella rete di protezione sociale e rispetta le regole è benvenuto, chi delinque e degrada la città deve andare via. Continueremo a fare interventi sempre più mirati, aspettando che il Ministero ci autorizzi l'assunzione dei vigili stagionali. Li metteremo tutti a presidiare il territorio