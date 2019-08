Decreto Sicurezza Bis, sit-in di protesta a Pescara

Un sit-in di protesta contro il "Decreto Sicurezza Bis" approvato dal parlamento, in concomitanza con l'arrivo a Pescara del Ministro Salvini, giovedì 8 agosto. La protesta è stata organizzata dall'associazione "Rete oltre il ponte" e dall'Anpi Pescara, alla quale hanno già dato adesione diversi movimenti ed associazioni cittadine.

Gli organizzatori scrivono:

Come sapete il decreto sicurezza bis è diventato legge, una legge che porta i poteri del Ministro dell'interno all'estremo, impedirà il salvataggio di vite in mare e porterà nuove restrizioni per chi manifesta il proprio dissenso! Un attacco duro alla libertà e alla democrazia.

L'8 agosto Salvini sarà qui per il suo beach tour a piazza primo maggio, per questo ci appelliamo a tutte le persone che non si riconoscono in queste politiche a unirsi in presidio l'8 agosto alle 21.00 presso la Madonnina di Pescara! "La disumanità non può diventarne legge" è l'appello lanciato da Don Ciotti e Libera contro le mafie.