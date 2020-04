Fase 2 Coronavirus dal 4 maggio, ecco quello che si potrà fare e cosa no

L'Italia e gli italiani si preparano alla Fase 2 dell'emergenza Coronavirus dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte di ieri sera.

Nella mattinata odierna è stato pubblicato il Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) del 26 aprile che contiene norme e dettagli riguardanti la fase 2.

Il decreto in questione sarà in vigore da lunedì 4 a domenica 17 maggio.

Con quest'ultimo decreto il Governo allenta le rigide misure in vigore dal 10 marzo, ma conferma diverse limitazioni, il distanziamento sociale e attenzione massima per evitare la diffusione del Covid 19. Nello specifico, di seguito cosa sarà permesso e cosa invece no da lunedì prossimo.

Cosa si può fare

Spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute

Si possono incontrare i congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie

Si può rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se si trova in un’altra regione

Si possono frequentare parchi, ville e giardini pubblici, rispettando il rigoroso divieto di assembramento e la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro: i sindaci possono disporre temporanee chiusure di alcune aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di quanto prescritto

Si può svolgere individualmente (i minori o le persone non autosufficienti con accompagnatore) attività sportiva o motoria, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di 1 metro per ogni altra attività

Riprendono le sessioni di allenamento di atleti professionisti e non professionisti (riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni), a porte chiuse e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale

Aperti i luoghi di culto, adottando misure che evitiamo assembramenti di persone e garantiscono la distanza di almeno 1 metro

Consentiti i funerali, con l’esclusiva partecipazione dei congiunti e fino a un massimo di 15 persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro

Consentita la ristorazione a domicilio e con asporto, con l’obbligo di rispettare le norme igienico-sanitarie e la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro

Garantiti servizi bancari, finanziari e assicurativi

Garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione alimentare, comprese le filiere che forniscono beni e servizi

Non si può fare

Non ci si può spostare, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in regioni diverse da quelle in cui ci si trova, tranne che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute

Non possono uscire di casa i soggetti sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria o risultati positivi al virus

Vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o privati: i sindaci possono disporre temporanee chiusure di alcune aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di quanto prescritto

Restano chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini

Non si può svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto

Sospesi eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici o private

Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

Sospese manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli con la presenza di pubblico, compresi quelli a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in luoghi pubblici o privati

Sospese le cerimonie civili e religiose

Chiusi musei e altri luoghi di cultura

Sospesi i servizi educativi per l’infanzia, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese università e istituzioni di alta formazione artistica e coreutica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, oltre a corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici; ammessi i corsi di formazione specifica in medicina generale; i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire in modalità non in presenza

Sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative

Sospesi viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate, uscite didattiche

Sospese le procedure concorsuali private

Sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di cristi costituite a livello regionale

Sospesi congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità

Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali

Sospesi gli esami di idoneità da espletarsi alla motorizzazione civile

Gli accompagnatori dei pazienti non possono restare nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione del pronto soccorso

Limitato ai casi indicati dalla direzione sanitaria l’accesso a parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani

Sospese le attività commerciali al dettaglio, esclusa la vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai.

Sospese le attività dei servizi di ristorazione, esclusi mense e catering continuativo su base contrattuale

Vietato consumare prodotti acquistati per l’asporto all’interno o nelle vicinanze dei locali

Chiusi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati luna le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto; aperti quelli in ospedali e aeroporti

Sospese le attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti, ad eccezione di servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse

Obblighi