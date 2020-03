Decreto Coronavirus: le domande più frequenti, cosa si può fare e cosa no fino al 3 aprile

Dopo l'annuncio di ieri sera del presidente Conte della firma del nuovo decreto per l'emergenza Coronavirus, che di fatto ha reso tutta l'Italia una sorta di zona rossa denominata "zona protetta", in molti hanno iniziato a chiedersi quale sarebbe stato l'impatto reale sulla vita quotidiana, in merito soprattutto agli spostamenti.

Per questo, praticamente tutte le amministrazioni ed istituzioni pubbliche stanno diffondendo comunicati e vademecum su cosa è possibile fare fino al 3 aprile e cosa è invece vietato, e come regolarsi per gli spostamenti dovuti a necessità impellenti, motivi di salute e lavoro.

Fra i consigli e le direttive fondamentali, quella di mantenere un metro di distanza dalle altre persone, evitare assembramenti anche nei supermercati dove nelle ultime ore, purtroppo, si registrano invece file e corsie piene per la psicosi immotivata di molti cittadini che temono di rimanere senza cibo ed alimenti, anche se il presidente Conte è stato chiaro quando ha confermato l'apertura dei supermercati, la circolazione delle merci e la possibilità di uscire a fare la spesa. Sospese le funzioni religiose, le manifestazioni sportive mentre è consentito uscire per fare attività fisica stando sempre a debita distanza dalle persone che si possono incontrare nei parchi e lungo le strade.

Per spostarsi, soprattutto fuori dal proprio comune, occorre un'autocertificazione da mostrare alle forze dell'ordine indicando la ragione dello spostamento, i dettagli (datore di lavoro, azienda o lavoratore autonomo). Chi viola le prescrizioni rischia fino a 3 mesi di arresto e una multa di 206 euro, con pene più gravi in caso di falsa autocertificazione o di fuga dalla quarantena.