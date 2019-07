Corsi di laurea numero chiuso università d'Annunzio, le date dei test di accesso

L'università d'Annunzio Chieti-Pescara fa sapere che sono stati definiti i posti disponibili e le date di svolgimento dei test per i corsi di laurea ad accesso programmato sia a livello nazionale sia a livello locale.

Per quanto riguarda le facoltà del polo pescarese dell'ateneo sono interessate Archittetura e Design.

Stabiliti anche i calendari dei corsi gratuiti di preparazione.

Per “Architettura” la con prova di accesso è prevista il 5 settembre e i posti disponibili sono 200 più 5 per non comunitari. Mentre per “Design”, che è a programmazione locale, i posti sono 75 più 5 e la prova di accesso ci sarà il 4 settembre prossimo.

La “d’Annunzio”, attraverso il Dipartimento di Architettura, diretto da Paolo Fusero, ha deciso di offrire anche quest’anno corsi gratuiti per la preparazione ai diversi test di accesso. Saranno tenuti da docenti ed esperti nelle varie materie e prevedono anche simulazioni dei test per offrire una prima verifica della preparazione acquisita dagli studenti frequentanti.

I corsi di preparazione ai test di Architettura e Design si terranno invece nel Dipartimento di Architettura nel Campus di Pescara, sempre dal 19 al 31 agosto prossimi.

I bandi relativi ai Corsi ad accesso programmato, le date dei test, i calendari dei corsi di preparazione e tutte le informazioni dettagliate sono pubblicati su www.unich.it.