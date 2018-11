Un pescarese nominato direttore scientifico dell'Irccs San Camillo di Venezia

Il 40enne pescarese Dante Mantini è il nuovo direttore scientifico dell'Irccs San Camillo di Venezia. Il giovane docente torna in Italia dopo aver avuto importanti esperienze professionali in Belgio e in Inghilterra. Laureato in ingegneria ad Ancona, ha poi conseguito il dottorato all'università Politecnica delle Marche.

Mantini vanta oltre 100 pubblicazioni sulle principali riviste internazionali e ha vinto numerosi progetti di ricerca. Dopo 5 mesi al San Camillo (era arrivato a maggio, dall'università di Lovanio, come ricercatore esterno), è stato nominato direttore scientifico.

Soddisfatto il direttore generale dell'Irccs San Camillo, Francesco Pietrobon: