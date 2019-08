Danni da maltempo, la Regione Abruzzo stanzia 300mila euro per gli alloggi popolari

Sono in totale 300mila gli euro stanziati dalla Regione Abruzzo per coprire parte dei danni causati agli alloggi popolari dalla violenta grandinata dello scorso 10 luglio.

L'emendamento per il loro stanziamento, proposto dal consigliere Vincenzo D'Incecco, è stato approvato ieri, martedì 6 agosto, in consiglio regionale.

La grandinata del 10 luglio scorso ha causato danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, compresi gli alloggi popolari di proprietà delle Ater e dei Comuni, con una forte concentrazione su Pescara e su tutta la costa. È stato richiesto lo stato di calamità formalmente per danni complessivi, in tutta la regione, di 222 milioni di euro.

Questo quanto sottolinea il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri:

«Tale misura consentirà di predisporre tutti gli interventi necessari per restituire sicurezza, piena agibilità e decoro al proprio patrimonio immobiliare, nell'attesa del riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, i cui tempi di attuazione mal si conciliano con il carattere emergenziale del caso. Si tratta di una misura di solidarietà e sostegno fondamentale e di assoluta urgenza. I cantieri per le opportune riparazioni devono aprire oggi, in piena estate, per permettere agli inquilini di affrontare con serenità e tranquillità anche le giornate di maltempo dei prossimi mesi, senza dover riempire le case di stracci e bacinelle per raccogliere acqua che scende dai solai. Ora, l'elenco delle necessità, con la relativa valutazione della gravità della situazione, è già stata opportunamente trasmessa al Governo per il riconoscimento dello stato di emergenza, e il trasferimento delle opportune risorse, ma nell'attesa la Regione Abruzzo ha il dovere di farsi carico dell'emergenza in corso. Su proposta del Dipartimento competente in materia, sarà la Giunta regionale a individuare gli interventi a favore dei Comuni coinvolti, e la copertura arriverà dall'istituzione di un nuovo capitolo di spesa, denominato "Fondo precauzionale per danni grandinata su edifici Erp comunali", come riportato nella variazione del bilancio 2019».