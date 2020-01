Danilo Palestini confermato comandante della polizia municipale

Danilo Palestini è stato confermato comandante della polizia muncipale di Pescara.

Il sindaco Carlo Masci ha infatti ufficializzato come la scelta sia ricaduta su Palestini dopo i colloqui con gli altri candidati avvenuti nei giorni scorsi.

Palestini, 55 anni e 2 lauree, ricopriva già dallo scorso settembre il ruolo di comandante a interim al posto dell'ex Carlo Maggitti.

Il primo cittadino ha spiegato come a far prevalere nella scelta Palestini è stata la disponibilità h24 garantita per il futuro e già dimostrata nei mesi scorsi e in passato in qualità di capo del nucleo Giona.