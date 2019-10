Vigili del fuoco, Daniele Centi è il nuovo comandante provinciale

Daniele Centi, vice direttore regionale dei vigili del fuoco, è il nuovo comandante provinciale di Pescara.

Centi, nato all'Aquila e da 29 anni in servizio, prende il posto di Vincenzo Palano che da domani, martedì 15 ottobre, andrà in pensione.

Oggi c'è stato il passaggio di consegne tra Palano e Centi con l'incarico di quest'ultimo che al momento è una reggenza in attesa che vengano effettuate le nomine dei nuovi funzionari a novembre.

Queste le parole di Centi che si auspica di restare come comandante provinciale anche da gennaio:

«Arrivo in un Comando importante dove spero di restare da comandante effettivo. Ho lavorato nei terremoti di Marche, Umbria e in quello dell'Aquila e, in 29 anni, da quando indosso la divisa, a Ferrara, Teramo e Rieti».