"Cyber week" Ryanair: voli in offerta a meno di 5 euro anche da Pescara

Anche Pescara fa parte delle località scelte da Ryanair per la "Cyber week", la settimana di grandi sconti sull'acquisto di biglietti aerei. Fino alle 23.59 del 21 novembre, infatti, si potranno acquistare biglietti a partire da 4.89 euro di sola andata per diverse tratte previste dall'aeroporto d'Abruzzo.

In particolare, i biglietti per Charleroi (Bruxelles), Francoforte, Milano Orio al Serio, Bucarest e Malta sono in vendita a 4.89 euro mentre per Londra il costo è di 9,78 euro. I biglietti sono acquistabili esclusivamente dal portale ufficiale della compagnia low cost irlandese e sono utilizzabili fino al 28 febbraio 2019.

Per info e per acquistare i biglietti: https://www.ryanair.com/it/it/pianifica-il-viaggio/esplora/flashsale