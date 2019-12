Inaugurato a Pescara il Dome Theatre, la cupola di piazza Salotto da 200 posti [FOTO]

Inaugurato il Dome Theatre a Pescara ovvero la cupola da 200 posti a sedere installata in piazza della Rinascita (piazza Salotto) oggi pomeriggio, domenica 8 dicembre.

L'innovativa struttura ospiterà diversi eventi dedicati ai bambini e 10 concerti.

Questo quanto scrive il sindaco Carlo Masci:

"Oggi, otto dicembre, iniziano le festività natalizie. Pescara è tutta uno scintillio di luci, un'esplosione di iniziative, una fiume di persone che passeggiano. Dentro la cupola trasparente di piazza salotto, per trenta giorni, ci saranno manifestazioni e spettacoli di ogni genere, per bambini e adulti, tutti potranno divertirsi e passare momenti piacevoli. Pescara è viva, viva Pescara".

Come ricorda l'assessore ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese, la struttura ospiterà 10 concerti, 40 spettacoli per bambini e per le famiglie itineranti nel fantabosco, 6 tipologie di laboratori creativi, 40 ore di animazione e laboratori per bambini, 12 animatori, docenti esperti e personale di accoglienza: