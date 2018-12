Anche a Pescara e provincia i Cuori di cioccolato Telethon il 15, 16 e 22 dicembre

Anche a Pescara e provincia sarà possibile ricevere il Cuore di cioccolato di Telethon sabato 15, domenica 16 e sabato 22 dicembre.

La maratona di beneficenza farà infatti tappa anche nel capoluogo adriatico e in alcuni centri del Pescarese.

Si potrà così partecipare attivamente alla campagna di sensibilizzazione e supportare la raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Telethon, per stare vicino a chi è affetto da queste patologie e alle loro famiglie con un gesto d’amore e di solidarietà.

Il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotti e prodotto da Caffarel in esclusiva per Telethon, è un omaggio distribuito in tutte le province d’Italia come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. Un’idea originale per un regalo di Natale fatto con il cuore.

Questi i posti tra Pescara e provincia dove saranno presenti i banchetti di Telethon per la distribuzione eseguita dai volontari di Fondazione Telethon e Uildm e di Avis volontari sangue, Anffas e Unpli:

piazza Sacro Cuore, Pescara ;

; sala consiliare Comune di Pescara ;

; piazza Azoto, Bolognano ;

; contrada Mangiabuono, Tocco da Casauria ;

; piazza Domenico Stromei, Tocco da Casauria ;

; piazza centrale di Lettomanoppello.

È anche possibile partecipare in prima persona alla campagna in qualità di volontario nelle piazze italiane e aiutare a distribuire i Cuori di cioccolato, telefonando al numero 06.44015758 oppure scrivendo una mail all’indirizzo volontari@telethon.it.