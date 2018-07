A Cugnoli proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di Sergio Marchionne

Considerata “la sincera stima, riconoscenza e gratitudine che la cittadinanza ha sempre avuto nei confronti del dr. Marchionne che è stato un grande uomo, illustre personalità del mondo economico a livello nazionale e internazionale, che non mai dimenticato la sua terra d’origine e il paese di Cugnoli che ha dato i natali al padre Concezio”, il sindaco di Cugnoli, Lanfranco Chiola, ha disposto la proclamazione del lutto cittadino, in segno di cordoglio e vicinanza dell’intero paese di Cugnoli alla famiglia Marchionne, per la giornata odierna di venerdì 27 luglio dalle ore 10 alle ore 18.

Le bandiere listate a lutto saranno esposte sulla facciata della sede comunale fino a domenica 29 luglio.