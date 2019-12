Cucciolo trovato a Pescara, l'appello per cercare il padrone - FOTO

Appello sul gruppo Facebook "Animali presi e trovati in Abruzzo" per ritrovare il padrone di un cucciolo simil jack russel trovato ieri in zona Colle Scorrano - strada del palazzo

Cucciolo di simil jack russel trovato in un recinto provato insieme ai 4 cani di casa con i quali aveva gia familiarizzato... non si sa se Lo hanno buttato dentro... Se qualcuno lo riconosce contatti il servizio Apta gruppo "Animali persi e trovati in Abruzzo " 3926961595