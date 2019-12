Ha salvato diverse persone il custode del cimitero travolto dal crollo del cancello: Pignoli propone un encomio

Ha fatto visita al custode del cimitero comunale di Pescara Colli, rimasto ferito la mattina di Natale per il crollo del cancello, il consigliere e capogruppo Udc Pignoli che si è recato in ospedale dove l'operaio dell'azienda Ambiente Spa è ricoverato per un trauma riportato ad una gamba.

Pignoli ha detto di aver trovato l'uomo in buone condizioni e sollevato, anche se ha ancora i postumi dell'incidente , portandogli il saluto di tutto il gruppo Udc e di aver ascoltato la ricostruzione dei fatti, ovvero che lo stesso custode quando si è accorto improvvisamente che il cancello stava cadendo si è immediatamente attivato per far allontanare due o tre persone anziane che rischiavano di essere schiacciate con gravi conseguenze, e rimanendo lui stesso ferito.