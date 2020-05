L'appello della Croce Rossa sui test sierologici: "Le chiamate ricevute dal numero 06.5510 non sono una truffa"

I cittadini che ricevono telefonate, anche per diverse volte, da numeri che iniziano per 06.5510 possono stare tranquilli: si tratta della Croce Rossa che li sta contattando per partecipare alla campagna di test sierologici per il Coronavirus. Lo ha fatto sapere il presidente nazionale Francesco Rocca, ribadendo che non si tratta di telemarketing o truffe, ma dei volontari che propongono ai cittadini selezionati come campione rappresentativo della popolazione, di sottoporsi al test che permette di scoprire se si è stati contagiati dal Coronavirus ed eventualmente se si è già guariti o si è ancora nella fase acuta ed infettiva.

Fino ad ora, nella giornata di ieri 25 maggio, sono state contattate 7300 persone, e l'appello è stato rivolto ai cittadini anche per la bassa percentuale di risposte positive avute alla prima chiamata, appena del 25%. Il 60% ha chiesto di essere ricontattate per vari motivi mentre il restante 15% sono propense ma hanno chiesto di essere ricontattate in un secondo momento.

L'indagine, in Abruzzo, coinvolgerà 5561 cittadini nelle quattro asl territoriali. Sono 405 i residenti a Pescara e provincia che verranno contattati ed ai quali verrà fissato un appuntamento per il prelievo con tutte le informazioni relative allo svolgimento ed al referto del test.