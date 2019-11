VIDEO | Vigili del fuoco morti ad Alessandria, l'omaggio dei volontari della Croce Rossa di Spoltore

I volontari della Croce Rossa di Spoltore hanno fatto visita ieri sera, mercoledì 6 novembre, alla Caserma Berardinucci, sede del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara per rendere omaggio ai tre pompieri tragicamente morti durante un intervento in provincia di Alessandria.

Il presidente Pierluigi Parisi, accompagnato dal consigliere Andrea Palozzi, anch'egli vigile del fuoco nella vita, insieme a una nutrita rappresentanza di volontari è stato ricevuto dal capoturno provinciale e da tutto il personale del Turno B in servizio.

A loro ha voluto esprimere i sentimenti di cordoglio profondo, vicinanza e solidarietà delle donne e degli uomini di Croce Rossa: «I vigili del fuoco, insieme ai quali spesso lavoriamo in situazioni emergenziali, meritano tutta la nostra incondizionata gratitudine per il loro impegno difficile e silenzioso».