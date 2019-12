La Croce Rossa in piazza a Pescara per eventi di solidarietà del Natale 2019 [FOTO]

Promuovere le varie attività svolte per la comunità locale e sensibilizzare la popolazione attraverso iniziative di solidarietà.

Questi gli scopi della 2 giorni di solidarietà, attività e prevenzione promossa dalla Croce Rossa di Pescara in piazza della Rinascita (piazza Salotto) e in corso Umberto I ieri e sabato 7 dicembre.

I volontari, in uno stand suddiviso in 4 aree, hanno allestito uno spazio riservato alla vendita dei panettoni solidali donati dalla Lidl Italia alla Croce Rossa Italiana, un altro spazio nel quale è stata promossa la donazione del sangue, un altro ancora destinato alla sensibilizzazione e divulgazione delle manovre di salvavita pediatriche, nonchè dei rischi derivanti dalla guida in stato di ebrezza e di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti ("Sabato da schianto").

Inoltre in piazza Sacro Cuore, grazie alla stretta collaborazione avviata con la Confesercenti di Pescara, all'interno di una casetta in legno sono stati venduti i lavoretti natalizi realizzati con passione, dedizione e di inventiva da un gruppo di volontari della Croce Rossa.

Questo quanto dice il presidente Fabio Nieddu a ogni singolo volontario: