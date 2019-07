Croce Rossa Pescara, al via il nuovo corso di formazione per volontari

Sono 60 gli aspiranti volontari della Croce Rossa di Pescara che questa mattina 6 luglio hanno iniziato il corso di formazione nella nuova sede di via Andrea Doria 18. Ad accoglierli il presidente del Comitato di Pescara Fabio Nieddu, che li ha ringraziati per la scelta fatta e di cui devono essere orgogliosi in quanto contribuiranno a fare del bene a tutta la comunità.

Gli aspiranti volontari affronteranno argomenti che riguarderanno, principalmente la storia di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Diritto Internazionale Umanitario, l’etica del volontario, i rudimenti di primo soccorso e le manovre salvavita da attuare in caso di emergenza.

Inoltre verranno illustrate tutte le attività svolte dalla Croce Rossa, dalla protezione civile al sostegno alle fasce deboli alla promozione della salute. Al termine del corso i volontari avranno la qualifica di socio attivo e potranno accedere ai corsi di secondo livello, che consentono di avere la qualifica per i servizi di emergenza urgenza oltre agli altri impegni nel sociale.