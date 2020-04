La Croce Rossa di Pescara e quella militare consegnano uova di Pasqua nell'ospedale di Pescara [FOTO]

Pasquetta dolce per i bambini di Chirurgia Pediatrica, Pediatria, Ematologia e Pronto Soccorso dell'ospedale civile di Pescara.

Il presidente della Croce Rossa di Pescara, Gianluca Desiderio, un volontario Fabio Urbini, e una rappresentanza della Croce Rossa Militare, Tenente Colonnello Gildo Mattucci e Sottotenente D’Andreamatteo Uliano, hanno infatti portato a tutti i bimbi ricoverati un uovo di Pasqua della Cri, per lo staff medico invece una colomba per una pausa dolce in giorni in cui tutti i sanitari, soccorritori e volontari stanno lottando duramente per vincere la sfida contro il Covid-19. Allegria e stupore per i bimbi che non si aspettavano la dolce sorpresa ma anche tanti ringraziamenti dai familiari e dai sanitari nei reparti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.