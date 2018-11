Croce Rossa: formati 47 nuovi operatori di soccorso per le emergenze

Si è concluso oggi, il corso OPEM organizzato dalla Croce Rossa di Pescara e destinato ai volontari delle sezioni di Penne e Pescara per formare operatori d'emergenza in grado di agire anche in situazioni particolarmente critiche, come emergenze ambientali, terremoti e disastri.

Sono 47 i nuovi OPEM che opereranno sul territorio, come accaduto già in passato per eventi come il crollo dell'Hotel Rigopiano, il terremoto de L'Aquila e di Amatrice.

Il Presidente della Croce Rossa di Pescara Avv. Fabio Nieddu: