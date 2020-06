La croce bianca assistance H24 attiva una raccolta fondi. Ecco che cosa si legge in una nota:

"Siamo costretti a chiedere supporto ai privati e alle aziende per reperire fondi di qualsiasi genere perché quelli a disposizione della nostra associazione sono arrivati all'esaurimento e da qui a poche settimane non saremo più in grado di affrontare spese come mascherine, tute, occhiali, manutenzione mezzi e carburante per continuare a garantire i supporti agli enti preposti su tutti i comuni regionali". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante il lockdown l'associazione si è attivata garantendo la consegna a domicilio della spesa, la consegna dei farmaci e il sostegno domiciliare in generale: "Per questo sentiamo il dovere di attivare questa raccolta fondi, affidandoci alla generosità del cuore degli abruzzesi". Si può donare con un bonifico al seguente Iban, indicando come causale “donazione emergenza Covid 19”: IT02K0760115400001044911897.