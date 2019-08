Criminalità a Rancitelli, lo sfogo di Don Max: "Situazione grave come un tumore al cervello e non come un'emicrania"

Cinque punti per "curare" il quartiere Rancitelli, affetto da un tumore al cervello e non da una banale emicrania come molti, comprese istituzioni, spesso vogliono far credere. Sfogo amaro e duro quello del parroco della chiesa degli Angeli Custodi di Rancitelli Don Max, intervenuto durante la seduta della commissione sicurezza presieduta da Armando Foschi. Durante la seduta si è fatto il punto della situazione con il racconto della situazione di disagio, criminalità ed omertà che si vive nel quartiere, dove la maggior parte delle case popolari del Ferro di Cavallo sono occupate abusivamente come nel caso del civico 171 dove su 10 appartamenti 7 sono occupati da abusivi agli arresti domiciliari che continuano a spacciare.

Don Max poi spiega:

Quando sono nati quei palazzoni, l’idea era di far integrare chi scendeva dalle montagne per venire a vivere a Pescara; in realtà la zona è divenuta incubatrice di criminalità. E allora oggi stop alla creazione di sacche di povertà, stop alla costruzione di altre case popolari vicino a quelle già esistenti, come il ‘caso’ di via Tronto che è una bestialità ingestibile vicino a via Nora, al Ferro di Cavallo, rendendo inabitabili le case di via Ilaria Alpi. Secondo, nel quartiere non ci sono telecamere, neanche una: nel piazzale antistante la chiesa degli Angeli Custodi ogni sera ci sono decine di ragazzi e, guarda caso, quando una volta la passata

amministrazione ha pulito i tombini, li abbiamo trovati pieni di siringhe, quindi nella zona c’è uso e spaccio di droga, ma non c’è una telecamera

Il parroco si chiede come sia possibile che gli abusivi arrestati possano rimanere ai domiciliari nelle case occupate nonostante un ex Prefetto abbia confermato che ciò non è consentito dalla legge e gli abusivi, se arrestati, devono andare in carcere: