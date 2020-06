All’università d’Annunzio crescono i numeri della mobilità internazionale studentesca. In uscita si è registrato un aumento rispetto allo scorso anno, con oltre 750 domande di mobilità Erasmus all’interno dei confini europei e 30 domande di mobilità internazionali nell’ambito del programma “Overseas”.

In entrata il numero degli studenti ha superato le 80 richieste da parte di ragazzi provenienti, fra gli altri, dalla Russia e dalle Americhe. Tutto ciò, si legge in una nota, "testimonia quanto forte sia l’impegno della d’Annunzio verso l’internazionalizzazione, grazie anche alla qualità della sua offerta formativa, capace di attrarre studenti da tutto il mondo".

Come sottolinea la professoressa Enrichetta Soccio, delegata del Rettore per l’Erasmus e la mobilità Internazionale, “Questi risultati sono stati raggiunti perché il nostro Ateneo ha dimostrato di saper ben operare a livello di rapporti internazionali e di saper valorizzare le esperienze della sua comunità studentesca grazie allo spirito di squadra messo in campo dai collaboratori amministrativi e dal corpo docente”.